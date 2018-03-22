ТГУ запускает новый онлайн-курс по предотвращению конфликтов

22 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

На образовательной платформе Coursera стартовал новый онлайн-курс (МООК) «Практика разрешения конфликтов. Я — семья — работа — общество», разработанный старшим преподавателем Томского госуниверситета Еленой Скавинской, сообщает пресс-служба вуза.

Каждый человек, независимо от профессии, пола, возраста, сталкивается с трудными ситуациями при взаимодействии с другими людьми. Конфликты могут возникнуть дома, на улице, в офисе, в студенческой среде. Никто не застрахован от обстоятельств и людей, ввергающих в конфликтные отношения. Онлайн-курс ТГУ поможет слушателям превратить нежелательные явления жизни в полезный опыт и получить удовольствие от общения.

«МООК основан на учебном курсе, где мы разбираем само понятие конфликта. В онлайн-курсе есть дополнительные разделы, посвященные внутриличностному конфликту, конфликтам в семье и на работе», — отметила Елена Скавинская.

МООК предназначен для широкой целевой аудитории, на курс уже записались 600 человек из России, Европы и стран ближнего зарубежья. Помимо теоретических лекций, обучение предусматривает тесты и рефлексивные задания. Например, слушателям предлагается проанализировать последний конфликт на работе и продумать, как его можно было перевести в конструктивный диалог. Одно из заданий — посмотреть фильм и понять, кто из героев мог бы предотвратить разногласия и каким образом.

В результате обучения слушатели сформируют позитивное отношение к конфликтам, овладеют техниками, позволяющими быть готовым к трудным ситуациям, выявят причины внутриличностных конфликтов, семейных и рабочих, поймут адекватные стратегии поведения для их предотвращения.

Сейчас в активе сотрудников ТГУ 45 онлайн-курсов, которые представлены на платформах Открытое образование, Coursera, Лекториум, Stepik, OpenProfession, Образование на русском.

Всего на Coursera в настоящий момент размещено 25 онлайн-курсов и две специализации, на которые с момента размещения на платформе записалось более 95 тысяч слушателей из 178 стран мира.

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