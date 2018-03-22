Мэр раскритиковал содержание томских тротуаров и потребовал обеспечить безопасность горожан

22 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

Глава Томска Иван Кляйн жестко раскритиковал работу по содержанию тротуаров в Томске и подчеркнул, что главы районов несут персональную ответственность за пешеходные зоны на своих территориях, передает пресс-служба городской администрации.

«Утром и вечером невозможно ходить, очевидно, что мер по посыпке песко-соляной смеси в такую погоду недостаточно. Не все управляющие компании и товарищества собственников жилья ответственно относятся к этой работе. Тротуары и дворы необходимо чистить постоянно. И в центре и, особенно, в «спальных» районах, на окраинах! Безопасность томичей, снижение травматизма – первоочередная задача», – сказал мэр Томска Иван Кляйн.

Градоначальник также дал поручение усилить контроль за работу УК и ТСЖ по вывозу снега с дворовых территорий, а также направить основные силы и средства на очистку тротуаров от наледи. Контроль за качеством работ возложен на глав районных администраций, «Санитарную милицию» и специалистов Центра технического надзора Томска.

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