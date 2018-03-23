Две женщины пострадали в тройном ДТП в Асине

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 21 марта, в городе Асино столкнулись Mitsubishi Diamante, Toyota Ipsum и Mazda Capella. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.50 в районе ул.Мичурина, 7. По предварительным данным, 26-летний водитель Mitsubishi при повороте налево на нерегулируемом перекрестке столкнулся со встречной Toyota. Второй автомобиль продолжил движение после столкновения и врезался в Mazda.

В результате происшествия 45-летняя женщина-пассажир Mitsubishi и 58-летняя женщина-водитель Toyota с травмами госпитализированы. 11-месячной девочке-пассажиру Mitsubishi оказана разовая медицинская помощь. На момент ДТП ребенок находился в салоне транспортного средства в детском удерживающем устройстве.

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