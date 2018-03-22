В апреле в Томской области откроются кабинеты серопрофилактики

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: Владимир Дударев

Кабинеты серопрофилактики в Томской области начнут работать в апреле. В этом году на исследование клеща или крови на вирус клещевого энцефалита направят 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«При присасывании клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайший пункт серопрофилактики, а до их открытия в приемный покой ближайшего стационара. Специалисты определят, является ли клещ переносчиком вируса клещевого энцефалита, взяв его либо образцы крови на исследование. При положительном результате врачи введут пациенту иммуноглобулин», — сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он уточнил, что регион закупил 3 860 доз иммуноглобулина и более 39 тысяч вакцин для профилактики клещевого энцефалита, в том числе около 18 тысяч для детей. Закупки продолжатся в течение года.

Основными мерами предосторожности во избежание присасывания клеща в весенне-летний период остаются использование репеллентных и акарицидных (с пометкой «антиклещ», имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое) средств. При выездах на природу необходимо использовать одежду, надежно защищающую от попадания клещей на кожу, обрабатывать верхнюю одежду средствами защиты. Также необходимо не реже чем через каждые 1,5 – 2 часа проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей.

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