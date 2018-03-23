Следователи возбудили два уголовных дела по факту ДТП с двумя погибшими на томской трассе

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

По факту столкновения рейсового автобуса и грузовика в Кривошеинском районе, в котором погибли два человека, возбуждены два уголовных дела, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Первое дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Также с учетом повышенного общественного резонанса следственные органы инициировали передачу уголовного дела, возбужденного следственными органами УМВД по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), и передаче его для дальнейшего расследования в региональное СУ СКР.

«Для расследования уголовного дела создана следственная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, пассажиры автобуса, изъята техническая документация на пассажирский автобус, назначены судебные медицинские экспертизы», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, инцидент произошел 21 марта примерно в 16.00 на 157 километре трассы Томск — Колпашево. Здесь столкнулись грузовой «Shaanxi» и рейсовый автобуса «KIA». В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия. В автобусе находилось 26 пассажиров, 13 из которых после дорожно-транспортного происшествия доставлялись в больницу, из них 9 несовершеннолетних. По результатам осмотра врачами несовершеннолетним вред здоровью не диагностирован.

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