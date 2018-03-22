Депутаты томской облдумы обсудили «Локомотивы роста»

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

В Томске прошло заседание общественного Совета по реализации партийного проекта «Локомотивы роста» в Томской области. Он должен стать площадкой для выработки решений по развитию региональной промышленности, сообщается на сайте Законодательной думы Томской области.

Координатором проекта в регионе стал представитель от Законодательной Думы Томской области в Совете Федерации Владимир Кравченко. Томский сенатор подчеркнул, что основная задача «Локомотивов роста» — стимулирование внутреннего спроса:

«Реализовать эту задачу можно путем открытия новых предприятий, создания высокооплачиваемых рабочих мест. Безусловно, объемы поддержки промышленности должны быть увеличены. Поддержка должна осуществляться и по линии банковской системы. Многие крупные банки — это кредитные организации с госучастием. Разумеется, они должны помогать в реализации курса, нацеленного на поддержку промышленности», — уверен Владимир Кравченко.

Документом, который четче расставит приоритеты, уверен координатор проекта, станет «Стратегия пространственного развития России», которая сейчас находится в разработке.

«Задача стратегии — определить конкурентные преимущества каждой территории. И тогда мы будем понимать, что в Томской области необходимо построить определенное количество заводов, инновационных предприятий. На эти меры будет направлена государственная поддержка. Как следствие, экономика страны начнет развиваться в системном ключе», — отметил Кравченко.

С коллегой согласился депутат Александр Шпетер. Он напомнил, что такая методика развития народного хозяйства активно применялась в СССР, и по мнению Александра Шпетера, доказала свою эффективность.

Депутат Дмитрий Никулин убежден, что в концепции развития региональной производственной базы достойное место должен занять малый бизнес.

«Он является драйвером экономического роста. К сожалению, те барьеры, которые есть сегодня, не позволяют малым предприятиям конкурировать за рынки сбыта. Между тем именно эти организации выполняют такие социально значимые функции, как создание новых рабочих мест, генерацию инновационных разработок», — отметил Дмитрий Никулин.

По словам Владимира Кравченко, предложения членов общественного Совета будут учтены в плане работы по проекту «Локомотивы роста». Например, в него включены мероприятия, посвященные механизмам борьбы с контрафактной продукцией, инструментам поддержки экспорта, лесоперерабатывающей и инновационной сферам, промышленности в целом.

«Мы обязательно учтем и направления по поддержке импортозамещения. Напомню, что в стране уже налажено производство и поставки конкурентоспособной продукции по 350 проектам. До 2020 года перечень должен быть расширен до 780 проектов. Хотелось бы, чтобы мы очень внимательно относились к отбираемым проектам, создавали реальные «Локомотивы роста», — добавил Владимир Кравченко.

Свои предложения координатору проекта также представили областные депутаты Иван Пушкарев и Александр Френовский.

В состав регионального общественного Совета входят депутаты Законодательной Думы Томской области Дмитрий Никулин, Иван Пушкарев, Александр Френовский, Александр Шпетер и городской депутат Олег Ковалев.

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