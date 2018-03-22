Томское УФАС отмечает ухудшение состояния конкуренции в 2017 году

22 марта 2018 / Томский Обзор

Томское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отмечает снижение уровня конкуренции в регионе по итогам 2017 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу территориального управления ведомства Владимира Шевченко.

«Рейтинг развития конкуренции по регионам по итогам 2017 года показал, что Томская область на 61–62 месте. А в 2016 году была на 29», — сказал Владимир Шевченко.

По его словам, показатель является агрегированным и сформирован по итогам опросов хозяйствующих субъектов, количеству и динамике образования предприятий малого бизнеса и другим критериям.

«Это не совсем наш показатель. Это комплексная вещь, за которую отвечают почти все органы власти. Чего-то мы сделали меньше, что опустило на это место», — отметил Владимир Шевченко.

Глава Томского УФАС сообщил, что на ближайшее время запланирован ряд совещаний в областной администрации, посвященных этой проблеме. Также, сообщил он, антимонопольное ведомство в рамках национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы сконцентрирует усилия на выявлении сговоров поставщиков и заказчиков, усилит контроль за государственными и муниципальными унитарными предприятиями, а также обратит пристальное внимание на закупки органов власти.

По словам Владимира Шевченко, одной из главных проблем тендеров, проводимых органами власти, является дробление закупок на мелкие.

«Вместо того, чтобы один-два раза в год провести хорошую конкурентную закупку, органы власти проводят их 20–30, раздробив сумму, которая предусмотрена бюджетом, на несколько мелких. В итоге по всем побеждает один хозяйствующий субъект, остальным эти закупки недоступны, цена остается самой высокой», — пояснил он.

Он также отметил, что контрольно-ревизионно управление региона и областная администрация в 2017–2018 годах предоставили в УФАС большое количество материалов, которые «являются большим подспорьем для работы».

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