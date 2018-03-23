Томские пожарные и спасатели готовы к паводку

23 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области прошел смотр готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к сезонным рискам – весеннему половодью и лесным пожарам, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Неподалеку от села Зоркальцево специалисты более 20 ведомств, общественных организаций и частных предприятий продемонстрировали возможности спецтехники и оборудования, которые будут задействованы в период весеннего половодья и лесопожарного сезона. Привлекаемые силы и техника были разделены на несколько групп: поиска и спасения, мониторинга ледовой и лесопожарной обстановки, инженерного обеспечения, связи и оповещения, охраны общественного порядка, тушения лесных пожаров, медицинского и психологического обеспечения, аварийно-технической, эвакуационной групп и других.

Особое место в ликвидации последствий возможных ЧС во время половодья отводится аэромобильной группировке ГУ МЧС. На вооружении 100 спасателей находятся более 30 единиц спецтехники и современного оборудования – от беспилотных летательных аппаратов до современных пожарно-спасательных автомобилей высокой проходимости.

Основной акцент при подготовке к сезонным рискам делается на первоочередное жизнеобеспечение населения. Поэтому наряду с боевыми подразделениями на площадке были развернуты мобильные банк, почта и связь.

Отдельно были представлены общественные организации, не раз зарекомендовавшие себя на противопаводковых мероприятиях, оказывая различную помощь населению: волонтеры томского регионального отделения Российского союза спасателей и студенческого корпуса спасателей, представители ВОСВОД.

На площадке был развернут подвижный пункт управления – один из видов мобильных подразделений, предназначенный для организации управления силами и средствами МЧС России непосредственно на месте чрезвычайной ситуации. В состав подвижного пункта входит автомобильная техника высокой проходимости, на базе которой разворачиваются места для работы и отдыха оперативной группы, несколько видов связи, а также системы жизнеобеспечения.

Общая группировка сил и средств, созданная для предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных подтоплением населенных пунктов в период весеннего половодья, составляет более 7000 человек и 2633 единицы техники.

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