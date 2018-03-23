Утром в Томске перевернулся автобус (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 23 марта, в Томске на ул.Осенняя произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.18. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего ПАЗ наехал на дорожное ограждение и перевернулся.

После ДТП 32-летний водитель автобуса доставлен в медицинское учреждение для осмотра. На месте работают экипажи дорожно-транспортного происшествия, организован объезд данного участка дороги.

Видео: 70.мвд.рф

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