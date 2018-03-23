Розыск должника обернулся погоней для судебного пристава в Томской области

23 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

Судебному приставу пришлось побегать за должником, который пытался спрятаться у родственников, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мужчина задолжал 30 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде. Поскольку по месту регистрации должник не проживает, он был объявлен судебными приставами в розыск. Разыскник узнал, что должник мог скрываться в поселке Мирном у своей бабушки или матери. По первому адресу мужчину не нашли

«Разыскник поговорил с бабушкой должника, однако та убеждала служителя закона, что внука давно не видела и где он – не знает. При этом под любыми предлогами она не позволяла приставу зайти в дом», — говорится в сообщении.

После этого пристав направился к брату и матери должника. Во время разговора с братом служитель закона увидел в окно, как со стороны дома, откуда он только что вышел, к родственникам направляется должник.

Разыскник направился к неплательщику, однако тот побежал прочь. Пристав поначалу стал догонять должника на машине, но вскоре ему пришлось покинуть транспортное средство: мужчина свернул в узкий переулок и стал петлять между домами и огородами. Тем не менее, далеко убежать не успел, так как пристав остановил беглеца, усадил в машину и увез в отдел, где гражданин дал все необходимые объяснения. Сейчас с ним ведется работа по взысканию долга.

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