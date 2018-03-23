В томском селе пожарные спасли из горящего дома 94-летнюю женщину

23 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 23 марта, в четырехквартирном жилом доме в селе Зырянское произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1.31. На момент прибытия пожарных горела веранда одной из квартир.

«Со слов соседей стало известно, что внутри находится 94-летняя женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. В квартире было сильное задымление, поэтому пожарным пришлось применить специальное снаряжение для защиты органов дыхания. Проникнув в помещение через окно, они нашли хозяйку и таким же путем эвакуировали из дома», — говорится в сообщении. Отмечается также, что спасенная женщина не пострадала.

В результате пожара сгорела веранда, снаружи обгорели деревянные оконные рамы квартиры. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

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