«Курилка Гутенберга» приглашает томичей в «Чертоги разума»

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: Vk.com/kurilka.tomsk

В четверг, 29 марта, для томичей прочитают серию докладов на тему актуальных когнитивных исследований, в рамках научного проекта «Курилка Гутенберга», сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

В программе мероприятия три лекции. Магистрант Томского государственного университета Элина Цигеман в лекции «Синие занавески символизизируют синие занавески» расскажет о влиянии цвета на восприятие смысла.

Лекцию «Нейронные сети: живые и мёртвые» о том, как биологические системы вдохновили математиков на создание моделей, которые сейчас повсеместно используются, прочитает магистрант ТГУ, сотрудник лаборатории когнитивных исследований и психогенетики Елизавета Безрукова.

Об особенностях развития феномена математической тревожности в семейной и школьной среде расскажет младший научный сотрудник Международного центра исследований развития человека Анна Будакова в докладе «Математическая тревожность и с чем её едят».

Начало в 19:00 (Пространство «Высоко», ул. А. Беленца 9/1, 1 подъезд, 6 этаж). Вход свободный, по предварительной регистрации.

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