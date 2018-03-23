В Томске задержал группу нелегальных «банкиров»

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи совместно с сотрудниками УФСБ задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, с 2013 по 2016 годы подозреваемые предоставляли услуги по переводу принадлежащих различным юридическим и физическим лицам безналичных средств в наличные, инкассации и кассовому обслуживанию, а также переводили деньги без открытия банковских счетов. .Для этого подозреваемые использовали расчетные банковские счета подконтрольных им юридических и физических лиц. За время своей деятельности «банкиры» заработали более 10 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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