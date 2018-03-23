Грузовик с цистерной газа опрокинулся в Томской области

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 23 марта, на трассе Томск—Колпашево Skania с полуприцепом-цистерной съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.00 на 177 километре трассы (на территории Кривошеинского района).

По предварительной информации, в цистерне перевозилось более 30 кубометров сжиженного газа, однако его утечки не допустили.

В целях безопасности граждан данный участок дороги перекрыт сотрудниками полиции на время проведения работ по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия, в настоящее время сотрудниками ГИБДД обеспечена безопасность проезда».

Обстоятельства выясняются.

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