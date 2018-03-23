На днях томичей ждут мокрый снег, дождь, гололёд и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 24 марта, и в ночь на 25 марта в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, в отдельных районах гололедные явления, усиление ветра 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, ухудшение видимости. После кратковременного потепления понижение температуры воздуха, на дорогах местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС, которые могут вызвать погодные условия. Возможны обрывы линий электропередач, падение слабозакрепленных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

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