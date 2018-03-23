«Стенограффия» ищет художников

23 марта 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Вероника Белецкая

Крупнейший российский фестиваль уличного искусства «Стенограффия», совместно с программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начинает набор художников-участников.

С 23 марта по 23 апреля каждый начинающий или профессиональный художник может прислать свое портфолио организаторам фестиваля «Стенограффия» на почту hello@stenograffia.ru. Авторы, прошедшие отбор, смогут создать свой арт-объект в одном из девяти населенных пунктов в разных регионах страны, где с мая по ноябрь пройдет фестиваль «Стенограффия».

«В этом году мы решили полностью отказаться от конкурса эскизов и перевести систему отбора участников в диалог: сначала мы познакомимся, внимательно изучим каждого автора по его портфолио, а потом реализуем проекты для конкретного городского контекста. Мы создаем фестиваль, в первую очередь, для людей: художникам помогаем воплотить интересные проекты, а местным жителям – увидеть их город с новой стороны. Поэтому для нас важно, чтобы каждый проект, реализованный в рамках фестиваля, был не просто рисунком на стене, а мог изменить пространство вокруг себя» – поясняет Константин Рахманов, директор фестиваля «Стенограффия».

«Стенограффия» — крупнейшее стрит-арт событие в России, проходящее с 2010 года, в рамках которого уличные художники превращают невзрачные городские постройки в объекты искусства, принимая во внимание идентичность регионов-участников. Фестиваль наполняет города историями и образами, которыми приятно делиться, а каждый объект становится точкой притяжения, дает людям возможность строить новые отношения со своим городом и вдохновляет менять жизнь вокруг себя к лучшему. В этом году «Стенограффия» пройдет в восьмой раз, на территории 9 населенных пунктов страны: в Екатеринбурге, Омске, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Муравленко, Оренбурге, Томске, а также в поселках за полярным кругом Новый Порт и Мыс Каменный.

Подать заявку на участие, ознакомиться с условиями участия и требованиями к портфолио можно на сайте фестиваля: stenograffia.ru, а также на страницах «Стенограффии» в социальных сетях.

Тэги/темы: