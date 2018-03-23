Из больницы выписана последняя пострадавшая при аварийной посадке Ми-8 в Томской области

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Медики выписали из больницы женщину, пострадавшую при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области в феврале, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

«Сегодня, 23 марта, из ожогового отделения Томской областной клинической больницы была выписана последняя из пострадавших в аварии, которая в конце февраля была доставлена санавиацией из Стрежевской городской больницы. Ранее из Стрежевской городской больницы были выписаны еще трое пострадавших», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 12 февраля два человека — члены экипажа — погибли и четверо пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Ельцовка» в Томской области. Борт перевозил женщину-пациента из поселка Прохоркино в Стрежевой, ее сопровождали медик и полицейский. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Основные версии причин крушения: неисправность судна и ошибка экипажа.

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