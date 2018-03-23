Томские детсады вошли в сотню лучших в России

23 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Пять детских садов Томска вошли в ТОП-100 дошкольных учреждений России по версии Министерства образования и науки РФ и Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, лучшим детским садом в Томске, по мнению экспертов, стал детский сад №53, набрав 44,03 балла из 100 возможных. Кроме того учреждение вошло в десятку лучших детских учреждений России.

«Мы просто делали свою работу, и были приятно удивлены, когда узнали, что нас включили в рейтинг. Мы стараемся следить за требованиями времени и за желаниями детей, индивидуально подходить к каждому ребенку. У нас кабинетная система, полная инклюзия, поскольку в детском саду работают три коррекционных группы, есть прекрасно оборудованные сенсорные комнаты. В ближайших планах открыть соляную пещеру», - говорит заведующая детским садом №53 Ольга Овсянникова.

Второе место занял детский сад №82, с 43,72 баллами и третьим – детский сад №43 с 40, 99 баллов. На четвертой и пятой позиции оказались детсад № 77 и № 3, набрав по 40,76 и 40,70 баллов соответственно.

Уточняется, что дошкольные образовательные организации оценивались с точки зрения условий, созданных для ребенка, педагогического состава и дополнительных услуг.

Всего в выборку 2017 года вошли 8970 организаций, осуществляющих дошкольное образование в 57 регионах России. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте проекта.

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