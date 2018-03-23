В Томской облдуме завершилась «комитетская» неделя

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Заседание бюджетно-финансового комитета Думы завершило «комитетскую» неделю. Депутаты рассмотрели 13 вопросов, среди которых отчет Контрольно-счетной палаты Томской области о деятельности в 2017 году, сохранение на территории региона льготы по налогу на имущество для предприятий, внедряющих энергоэффективные объекты, а также информация о порядке образования тарифов на электроэнергию и существующей задолженности.

Как сообщает сайт облдумы, председатель контрольно-счетной палаты Алексей Пронькин отметил, что за год было проведено 23 мероприятия. Из них 14 — контрольных и 9 — экспертно-аналитических. Подготовлено почти 40 экспертных заключений на проекты нормативных правовых актов, поступивших от областной думы. Проверки охватили порядка 30 объектов на сумму более 62 млрд. рублей. Львиную долю составили средства областного бюджета — 64%. Было выявлено 640 нарушений. Объем выявленных нарушений в финансовом выражении составил более 13 млрд. рублей, в том числе нецелевое и неправомерное использование бюджетных средств — 29,3 млн. рублей. При этом эксперты отмечают уменьшение фактов подобных нарушений в сравнении с 2016 годом.

Депутаты задали докладчику интересующие их вопросы. Так, Александр Ростовцев заинтересовался неиспользованным остатком средств в региональном фонде ОМС. Спикер Оксана Козловская предложила Контрольно-счетной палате при озвучивании отчета на собрании думы четко сформулировать те приоритеты, на которые они рекомендуют областной администрации обратить внимание.

«Пришло время четко выработать план действий, определив приоритеты этого года. Прошла проверка, значит по ее результатам должны быть предложены меры, в том числе изменения нормативной правовой базы, которые бы предупреждали появление выявленных нарушений впредь», — уверена Оксана Козловская.

Депутаты бюджетно-финансового комитета поддержали поправки в закон «О налоге на имущество организаций», предусматривающие сохранение на территории региона льготы по налогу на имущество для организации, которая вводит в эксплуатацию новые энергоэффективные объекты. Данная льгота была установлена на федеральном уровне и действовала с 2012 года. Однако с этого года она может применяться на территории субъекта только при наличии соответствующего регионального закона. В Томской области данная льгота используется организациями, осуществляющих деятельность по добыче и транспортировке углеводородов. Максимальная сумма налога не поступившего в региональный бюджет в связи с этой льготой составляет 17 млн рублей. При этом стоимость энергоэффективного оборудования выше стоимости обычного, что создает налогооблагаемую базу по налогу на имущество после истечения трехлетнего срока действия льготы.

По просьбе депутата Олега Громова комитет рассмотрел информацию о порядке образования тарифов на электроэнергию для населения и юридических лиц на территории Томской области, а также об оплате за потребленную электроэнергию и существующей задолженности потребителей. По данным ПАО «Томскэнергосбыт» заложенность потребителей за электроэнергию за 2017 год составила 970 млн рублей. Из них самая большая доля задолженности у населения- 312 млн рублей, на втором месте находятся УК — 130 млн рублей.

Депутаты комитета по экономической политике одобрили поправки в закон «О стратегическом планировании в Томской области». Они приводят его в соответствие с федеральным законодательством и уточняют ряд полномочий главы региона в сфере стратегического планирования.

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