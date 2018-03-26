Дети из Томска числятся среди пропавших без вести в кемеровском ТЦ

26 марта 2018 / Томский Обзор

Группа детей из Томска числится пропавшей без вести в торговом центре в Кемерове, где накануне произошел пожар, сообщает первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов журналистам, передает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

По его словам, дети из Томска были в кинотеатре, их количество не известно.

Кроме того, 12 детей из числа пропавших без вести были из поселка Трещевский Топкинского района Кемеровской области.

«Они были с сопровождением, связи с ними нет», — сказал Чернов.

Еще один ребенок среди пропавших — из города Междуреченска Кемеровской области, добавил первый вице-губернатор.

В штабе по тушению пожара вывешены списки пропавших без вести. Всего в списках числятся 65 человек, среди них целые семьи. В списке есть дети всех возрастов, от 2 до 17 лет. Возраст взрослых в основном от 28 до 35 лет, но есть и пенсионеры.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Пожар начался во второй половине дня, через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров. На данный момент подтверждена гибель 37 человек, разбор завалов продолжается.

Тэги/темы: