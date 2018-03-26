Томские пожарные отправились в Кемерово для ликвидации последствий пожара в ТРЦ

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области направлена в Кемерово для оказания помощи в ликвидации последствий крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба ведомства.

В группировку вошли 100 человек и 17 единиц техники. Она также оснащена всем необходимым оборудованием и снаряжением.

Сейчас в ликвидации последствий пожара задействован практически весь кемеровский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России. Введены в строй резервные противопожарные силы и техника. На месте работают спасатели отряда «Центроспас» из Москвы, а также сотрудники МЧС из соседних регионов Сибири. На территории всей Кемеровской области объявлен режим «Чрезвычайной ситуации».

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Пожар начался во второй половине дня, через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров. На данный момент подтверждена гибель 37 человек, разбор завалов продолжается. Группа детей из Томска, находившаяся в ТРЦ во время пожара, числится пропавшей без вести.

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