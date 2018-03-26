Гендиректор кемеровского торгового центра находится на допросе - источник

Генеральный директор ООО «Зимняя вишня Кемерово» находится на допросе в СКР, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник в силовых органах.

По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором этой компании является Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.

Другой источник, знакомый с ситуацией, пояснил «Интерфаксу», что ООО «Зимняя вишня Кемерово» является арендатором 3–4 этажей торгового центра, в том числе сдает их в субаренду. При этом собственник всей площади торгцентра — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»).

ККК также сдает в аренду площади на 1–2 этажах торгцентра.

Информацию о том, что ККК и «КДВ Групп» до настоящего времени являются собственниками ТРК «Зимняя вишня» подтвердил агентству еще один источник в деловых кругах Кемерово.

Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»), которое было перепрофилировано.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время ККК специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества.

«КДВ групп» — один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди». Головной офис компании находится в Томске.

В «Зимней вишне» работали: кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины (в том числе магазин торгести «КДВ групп» — «Ярче»), боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков. Торгово-развлекательный комплекс находится на одной центральных улиц Кемерова — проспекте Ленина.

Тэги/темы: