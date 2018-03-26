Матч «Томь» — «Сибирь» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 24 марта, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 29-го тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» принимала новосибирскую «Сибирь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече был открыт во втором тайме - на 48-й минуте Максим Житнев поразил ворота хозяев поля после ошибки соперника. Томичи сумели сравнять счет на 86-й минуте. Исламнур Абдулавов сыграл на добивании, отправив мяч в ворота «Сибири».

В результате матч закончился со счетом 1:1. По итогам 29 туров томская команда занимает 16 строку турнирного рейтинга ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет 31 марта, где на выезде встретится с «Оренбургом».

Тэги/темы: