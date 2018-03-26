В Томской области судебные приставы наказали «медленного» почтальона

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы оштрафовали почтальона, ответственного за несоблюдение сроков и порядка доставки почтовых извещений, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

К ответственности был привлечен почтальон в одном из сел Кожевниковского района.

«Приставы выяснили, что один из работников местной почты систематически нарушает сроки возврата и порядок доставки судебных извещений. По закону, письмо с пометкой «судебное» должно быть доставлено адресату в течение семи дней. В случае, если его не удается вручить, документ необходимо в определенные сроки вернуть в суд. Однако по вине почтальона часто этого не происходило: извещения не достигали адресата и, более того, даже не возвращались в суд», — говорится в сообщении.

Старший судебный пристав вынес постановление о привлечении сотрудника «Почты России» к административной ответственности по ст. 13.26 КоАП РФ. В итоге за каждый нарушенный срок потчальона оштрафовали на 500 рублей. Общая сумма штрафов составила 2500 рублей.

В свою очередь УФПС Томской области сообщает, что виновный в нарушении сроков доставки заказной корреспонденции сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Руководством филиала усилен контроль за соблюдением правил оказания услуг почтовой связи. В ближайшее время с начальниками отделений почтовой связи будет проведен дополнительный производственный инструктаж по вопросам своевременной доставки корреспонденции из разряда «судебные», — говорится в сообщении.

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