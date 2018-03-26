Информация о нахождении группы детей из Томска в сгоревшем кемеровском торговом центре не подтверждается — вице-губернатор

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Власти Томской области не нашли подтверждения информации о том, что группа детей из Томска находилась в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Игоря Толстоносова.

«Информация о нахождении группы детей из Томска в кемеровском торговом центре, где произошел пожар, к настоящему времени не подтверждается», — сказал Игорь Толстоносов.

Как сообщалось, днем 25 марта в столице Кемеровской области произошел пожар в торгово-развлекательном центре, в результате которого погибли 37 человек, пропавших без вести — 64, еще 84 человека пострадали. Для ликвидации последствий ЧП на место была отправлена группировка ГУ МЧС по Томской области.

Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщал журналистам, что среди пропавших без вести есть группа детей из Томска.

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