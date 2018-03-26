Томские гиревики-юниоры победили на Первенстве России

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Федерация гиревого спорта Томской области

Двое юниоров — Дмитрий и Иван Черкашины — стали победителями Первенства России по гиревому спорту среди юниоров, проходившему в Москве, сообщает федерация гиревого спорта Томской области.

Спортсмены завоевали победу в в дисциплине «классическое двоеборье». Иван победил в категории до 85 кг с результатом 120 подъёмов в толчке и 144 подъёма в рывке с итоговой суммой двоеборья 192 очка. Дмитрий стал победителем в категории свыше 85 кг с результатом 150 (толчок) и 175 (рывок), итоговая сумма двоеборья составила 237,5 очков.

Благодаря своим победам, спортсмены вошли в юниорский состав сборной России и осенью этого года выступят на первенстве мира.

Ещё одним достижением сборной томской области стало второе место в командной эстафете с результатом 240 подъёмов. В составе команды выступали: Иван Черкашин, Роман Пупин, Алексей Новиков, Иван Дударев и Дмитрий Черкашин.

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