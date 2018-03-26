В Томскую ОЭЗ вошел новый резидент — «Ксенон-космецевтика»

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

В особую экономическую зону «Томск» вошел новый резидент. Соглашение о технико-внедренческой деятельности в томской особой экономической зоне заключила компания «Ксенон-космецевтика».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на первом этапе развития компания «Ксенон-космецевтика», занимающаяся разработкой и производством ксенонсодержащих космецевтических средств и основ для них, предполагает выйти в сегмент отбеливающей (осветляющей) косметики. В рамках уже подписанного соглашения о сотрудничестве с компанией Eurasia Consortium Limited на покупку пробной партии космецевтических основ «Ксенон-космецевтика» планирует вывод своей продукции на рынки стран Юго-Восточной Азии.

ООО «Ксенон-космецевтика» создано в 2017 году. Компания разработала технологию введения ксенона в различные косметические продукты и лекарственные средства (для отбеливания, автозагара, омоложения кожи, лечения угревой болезни, дерматита, травматических ран) для их более эффективного проникновения через кожные покровы человека.

С учетом «Ксенон-космецевтики» общее количество резидентов ОЭЗ «Томск» увеличилось до 73 инновационных компаний.

Тэги/темы: