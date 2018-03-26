В Томской ОЭЗ достроили первую очередь спортивного центра

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Завершено строительство первой очереди спортивного центра в ОЭЗ «Томск». Она включает в себя четыре мини-поля с покрытием из искусственной травы для игровых видов спорта (большой теннис, футбол, волейбол).

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, площадь здания центра — 1150 кв. метров. Спортивные площадки занимают 2000 кв. метров. Объект полностью построен за счет частных инвестиций, их объем составил более 50 миллионов рублей.

В новом спортивном центре смогут заниматься как сотрудники компаний-резидентов ОЭЗ, так и все томичи. Для резидентов особой экономической зоны предусмотрены скидки на посещение занятий. В 2018 году инвестор планирует разместить на площадке ледовый каток размером 26 м на 56 м. Кроме того, в будущем спортивный комплекс пополнится тренажерными залами, залами для групповых занятий, кафе, сауной.

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