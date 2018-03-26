Томские маршрутки проверяют на соблюдение санитарных норм

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2018 // Фото: Владимир Дударев

Специалисты томского «Центра организации и контроля пассажироперевозок» проверяют городские маршрутные автобусы. В марте специалисты провели более 20 проверок и выдали 7 предписаний за ненадлежащий вид транспортного средства, сообщает пресс-служба мэрии.

Для поддержания транспорта в надлежащим техническом и санитарном состоянии предусмотрены обязательные регламентные работы. В соответствии с ними, автобусы регулярно должны проходит через автомойку, чистыми должны быть стекла, сиденья, поручни, элементы экипировки – номер маршрута, путь следования. Водитель и кондуктор также должны выглядеть опрятно. Кроме этого, проверяют обязательное наличие огнетушителей, медицинских справок, информации о владельце автобуса, страховке, а также подключен ли автобус к системе ГЛОНАСС, поддерживает ли связь с базой Центра организации и контроля пассажироперевозок.

Ежедневно сотрудники центра осуществляют линейный и диспетчерский контроль за работой пассажирского транспорта, фиксируют соблюдение перевозчиками расписания, плотность пассажиропотока.

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