Томский тяжелоатлет взял «бронзу» Чемпионата России

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Дмитрий Стрига, член спортклуба Томского государственного архитектурно-строительного университета, завоевал «бронзу» Кубка России по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба вуза.

Соревнования стартовали в Сочи 22 марта. В этом году в них принимают участие около 200 тяжелоатлетов от 15 лет и старше из 45 регионов России.

Вчера, 25 марта, томский спортсмен выступил в весовой категории до 77 кг и в сумме двоеборья поднял 310 кг.

Тренирует томича старший преподаватель кафедры физвоспитания ТГАСУ Александр Большой.

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