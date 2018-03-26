Томский тяжелоатлет взял «бронзу» Чемпионата России
26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Дмитрий Стрига, член спортклуба Томского государственного архитектурно-строительного университета, завоевал «бронзу» Кубка России по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба вуза.
Соревнования стартовали в Сочи 22 марта. В этом году в них принимают участие около 200 тяжелоатлетов от 15 лет и старше из 45 регионов России.
Вчера, 25 марта, томский спортсмен выступил в весовой категории до 77 кг и в сумме двоеборья поднял 310 кг.
Тренирует томича старший преподаватель кафедры физвоспитания ТГАСУ Александр Большой.
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