Провалы и ямы на томских дорогах ликвидируют с помощью «холодного» асфальта

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Подрядчик томского департамента дорожной деятельности и благоустройства ликвидирует провалы и ямы на дорогах с помощью «холодного» асфальта, передает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что работы ведутся в ночное время и будут завершены до середины апреля.

«Метод укладки «холодного» асфальта позволяет работать при температуре воздуха до -20°С . Перед началом работы участок очищают от воды и снега, просушивают с помощью компрессора», — говорится в сообщении.

Сегодня работы уже выполнены на участках пр.Комсомольский, на пересечении улиц Б. Куна и Смирнова, на Московском тракте, на ул.Балтийская, Осенняя, на кольце по ул.Суворова.

В ближайшее время подрядчик выйдет на участки по ул.Бирюкова, Клюева, пр.Мира и на пересечение улиц Елизаровых и Шевченко.

Как отметили сотрудники департамента, покрытие из «холодного» асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ. Во время движения автомобилей по отремонтированному участку асфальт уплотняется и приобретает необходимую твердость.

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