Внеплановые проверки пройдут в томских ТЦ в связи с пожаром в Кемерово

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести дополнительную проверку системы безопасности торговых центров в регионе в связи с пожаром в Кемерово, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя департамента информационной политики обладминистрации Алексея Севостьянова.

«Мы должны сделать все, чтобы трагедия, подобная кемеровской, не повторилась нигде. Вместе со специалистами МЧС необходимо проверить работу автоматических систем оповещения и пожаротушения, эвакуационных выходов, состояние электропроводки и электрооборудования. Отдельно отрегулировать движение на автомобильных парковках, чтобы дать возможность проезда пожарной и спасательной технике», — процитировал Алексей Севостьянов слова Сергея Жвачкина.

Глава региона подчеркнул, что «речь не идет о том, что нужно „кошмарить бизнес“, а нужно оценить, как предприниматели обеспечивают безопасность людей, и при необходимости принять дополнительные меры».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

По последним данным, подтверждена гибель 53 человек. В больницах города остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

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