Гендиректор «КДВ Групп» выехал в Кемерово в связи с пожаром в ТЦ — источник

26 марта 2018 / Томский Обзор

Гендиректор ООО «КДВ Групп» Сергей Братушев в настоящее время выехал в Кемерово, сообщает агентство «Интерфаксу» со ссылкой на информированный источник в органах власти Кемеровской области.

«Он едет из Томска в следственный комитет», — сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что Сергей Братушев приедет в Кемерово, в том числе как представитель основного совладельца «КДВ Групп» Дениса Штенгелова.

Тот же источник пояснил «Интерфаксу», что «КДВ Групп» является основным собственником ТРК «Зимняя вишня», но наряду с ним у ТРК имеется много собственников небольших помещений, их число сейчас устанавливается.

В пресс-службе «КДВ Групп» агентству заявили, что не будут комментировать трагедию.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в результате пожара погибло 64 человека, есть пропавшие без вести. Он также поручил проверить несущие конструкции торгового центра.

«На контроль — состояние несущих конструкций. Там, где нужно производить усиление, быстро, оперативно проводим», — сказал Владимир Пучков на селекторном совещании.

Глава МЧС поручил специалистам газодымозащитной службы проверить состояние оборудования и при необходимости предпринять дополнительные меры. «Все, кто работает в зоне ЧС, должны иметь полную экипировку, у кого-то она уже износилась, работаем в тяжелейших условиях, поэтому заменить, создайте обменный фонд», — сказал Владимир Пучков.

Владимир Пучков также предложил банкам списать кредиты и долги семьям погибших в пожаре в торговом центре.

«Каждый должен получить необходимую конкретную помощь, не только в виде материальных выплат, но и те, кто стоял в очереди на жилье, кому-то нужно помочь доучить детей в школах, институтах. Я также обращаюсь к банковским структурам, кредитным организациям списать все долги, кредиты родным и близким погибших в этой страшной чрезвычайной ситуации», — сказал Владимир Пучков в ходе совещания.

Структура собственности «Зимней вишни» непрозрачна. ТРЦ был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), здания были перепрофилированы. ККК, по данным «СПАРК-Интерфакс», является одной из структур «КДВ Групп».

При этом управление ТРЦ осуществлялось преимущественно через ООО «Зимняя вишня Кемерово», принадлежащее его гендиректору Надежде Судденок.

О том, что «КДВ Групп» владеет ТРЦ, помимо источников «Интерфакса», публично заявил депутат Госдумы РФ от Кемеровской области Антон Горелкин.

«Человек, который зарабатывал на „Зимней вишне“, сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец „КДВ Групп“, российский кондитерский король. Структура собственности „Зимней вишни“ очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги», — написал Антон Горелкин на своей странице в «Фейсбуке» утром в понедельник.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник в кемеровских органах власти, что совладелец «КДВ Групп» Денис Штенгелов вышел на связь с властями. По словам источника, Денис Штенгелов сказал, что находится «очень далеко, за рубежом». Пока нет данных о том, что представители Дениса Штенгелова будут направлены в Кемерово, с бизнесменом планируется связаться повторно.

Также сообщалось, что Надежда Судденок находится на допросе в СКР.

«КДВ Групп» — один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди». Головной офис компании находится в Томске.

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