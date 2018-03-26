Депутаты Томской облдумы рассмотрели поправки в бюджет на 2018 год

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты бюджетно-финансового комитета думы рассмотрели предложенные поправки в областной бюджет на 2018 год. Изменения обусловлены увеличением доходной части за счет федеральных средств, а также необходимостью финансирования дополнительных расходов, сообщается на сайте парламента.

За счет целевых федеральных средств расходы областного бюджета в 2018 году предлагается увеличить на 248 млн рублей. Из них 163 млн предназначены на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер данной выплаты составит 11,2 тысяч рублей.

82 млн рублей – это средства резервного фонда Президента РФ, которые распределены следующим образом:

66,7 млн руб. на капремонт Тегульдетской средней общеобразовательной школы;

15,5 млн руб. на укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций (9,7 млн рублей на приобретение машины для уборки и заливки льда для спортивного комплекса «Кристалл» и 5,8 млн рублей на приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования для Центра спортивной подготовки сборных команд Томской области «Юпитер»).

Также в размере 1,6 млн рублей предусмотрена субсидия из Пенсионного фонда РФ. Софинансирование из областного бюджета составило 600 тысяч рублей. В 2018 году в рамках социальной программы планируется приобретение оборудование для двух домов-интернатов (Шегарский психоневрологический интернат «Забота» и дом-интернат для престарелых «Лесная дача») на общую сумму 1,7 млн рублей. На обучение компьютерной грамотности 300 пенсионеров пойдут оставшиеся 500 тысяч рублей.

Поправками предусматриваются дополнительные расходы за счет средств областного бюджета. На это повлияли два решения, принятых на федеральном уровне. Постановление Конституционного суда РФ, которым установлено, что районные коэффициенты и северные надбавки должны начисляться сверх минимального размера оплаты труда и федеральный закон от 7 марта 2018 года о доведении с 1 мая 2018 года МРОТ до прожиточного минимума. Он составит более 11 тысяч рублей. На реализацию двух данных федеральных решений Томской области требуется 1 млрд. 200 млн рублей. По соглашению о реструктуризации бюджетных кредитов дефицит бюджета не может превышать 10%. Сейчас дефицит составляет 9,1% . Поэтому на финансирование вышеуказанных расходов поправками предусмотрены следующие источники:

414 млн рублей – остатки нецелевых средств областного бюджета до 10% дефицита;

704 млн рублей – экономия по расходам на обслуживание госдолга;

109 млн рублей – резерв дотаций на сбалансированность местным бюджетам;

50 млн рублей – средства фонда стимулирования муниципальных образований.

В сообщении отмечается, что Томской области из федерального бюджета была доведена дополнительная дотация на компенсацию дополнительных расходов бюджетов субъектов РФ на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, объем которой составил 221 млн рублей.

Кроме того, в связи с необходимостью заключения соглашения по получению средств федерального бюджета на создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в дошкольных учреждениях, предлагается выделить 150 млн рублей из областного бюджета на эти цели на 2018 год. Это позволит привлечь софинансирование из федерального бюджета в размере 165 млн рублей.

С учетом поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят почти 57,4 млрд. рублей, расходы 61,9 млрд. рублей, дефицит 4,5 млрд. рублей.

Депутат Олег Громов уточнил, запланированных средств на повышение зарплаты работников бюджетной сферы хватит полностью на эти цели в муниципальных образованиях или им надо искать свои дополнительные источники? Первый заместитель начальника областного департамента финансов Юлия Фролова пояснила, что местным бюджетам предусмотрены дотации на условиях софинансирования 50/50.

«Принимая решение об увеличении расходной части по повышению МРОТ с 1 мая, мы должны быть готовы к тому, что этим не ограничится. Мы должны понимать, что оставшуюся нехватку средств можно будет найти в бюджете только путем перераспределения их с программ развития», - подчеркнула спикер Оксана Козловская.

Решение об изменении областного бюджета региональные депутаты примут на ближайшем собрании Думы, которое состоится 29 марта.

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