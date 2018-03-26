Необходимо вносить поправки в действующие законы, что владельцы бизнеса не «дробили» его ради «надзорных каникул» — томский сенатор

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Системные ошибки в правовом поле способствуют возникновению таких трагических событий, как пожар в Кемерово, считает член комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Владимир Кравченко.

«Недобросовестные владельцы бизнеса „дробят“ его на несколько хозяйствующих субъектов, цель — сделать так, чтобы организация была отнесена к компаниям малого бизнеса и, как следствие, попадала под „надзорные каникулы“. Делается это, чтобы избежать проверок в рамках реализации государственного пожарного надзора», — сказал Владимир Кравченко агентству «Интерфакс-Сибирь» в понедельник.

По его мнению, контролю также мешают внесенные в 2006 году поправки в градостроительный кодекс, которые запрещают осуществлять пожарный надзор на этапе планирования, реконструкции, строительства объекта.

«Произошла страшная трагедия, из которой обществу и государству необходимо сделать выводы, в законодательство просто необходимо вносить поправки», — добавил Владимир Кравченко.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, но в настоящий момент тление завалов перешло в активную фазу.

По последним данным, погибли 64 человека, есть пропавшие без вести.

В пожнадзоре заявляли, что ТЦ не проверялся, так как являлся объектом малого бизнеса и попадал под «надзорные каникулы».

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