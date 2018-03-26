Собственник «Зимней вишни», сгоревшей в Кемерове, намерен выделить семьям погибших миллион рублей

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Собственник торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», где в результате пожара по последним данным, погибли 64 человека, выплатит 1 млн рублей семьям погибших, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«По последней информации собственник предприятия известил о выделении еще 1 миллиона рублей со стороны собственника здания», — сообщил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов на совещании оперативного штаба под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

По его словам, в настоящее время готовится соответствующее заявление собственника.

«Сейчас этим занимаются, передаются списки»,- добавил он

Ранее пресс-служба губернатора Кемеровской области сообщила, что родственники погибших получат 1 млн рублей.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что гендиректор ООО «КДВ Групп» Сергей Братушев — основной собственник ТРК — в настоящее время выехал в Кемерово. «Он едет из Томска в следственный комитет», — сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что С.Братушев приедет в Кемерово, в том числе как представитель основного совладельца «КДВ Групп» Дениса Штенгелова.

Тот же источник пояснил «Интерфаксу», что «КДВ Групп» является основным собственником ТРК «Зимняя вишня», но наряду с ним у ТРК имеется много собственников небольших помещений, их число сейчас устанавливается.

В пресс-службе «КДВ Групп» агентству заявили, что не будут комментировать трагедию.

Структура собственности «Зимней вишни» непрозрачна. ТРЦ был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), здания были перепрофилированы. ККК, по данным «СПАРК-Интерфакс», является одной из структур «КДВ Групп».

При этом управление ТРЦ осуществлялось преимущественно через ООО «Зимняя вишня Кемерово», принадлежащее его гендиректору Надежде Судденок.

О том, что «КДВ Групп» владеет ТРЦ, помимо источников «Интерфакса», публично заявил депутат Госдумы РФ от Кемеровской области Антон Горелкин.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник в кемеровских органах власти, что совладелец «КДВ Групп» Д.Штенгелов вышел на связь с властями. По словам источника, Д.Штенгелов сказал, что находится «очень далеко, за рубежом». Пока нет данных о том, что представители Д.Штенгелова будут направлены в Кемерово, с бизнесменом планируется связаться повторно.

«КДВ Групп» — один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди». Головной офис компании находится в Томске.

Тэги/темы: