Двое детей из Томска погибли при пожаре в кемеровском ТРЦ

26 марта 2018 / Томский Обзор

На пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре погибли два ребенка из Томска — мальчик 12 лет и девочка 8 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

Двое детей из Томска — Арина и Артём, восьми и двенадцати лет, гостившие на выходных у бабушки в Кемерово, в момент пожара находились в торгово-развлекательном центре. Дети найдены погибшими, с их родственниками работают психологи МЧС России.

Семье погибших будет оказана материальная помощь.

Информация о гибели на пожаре организованной группы детей из Томска на данный момент по-прежнему не нашла подтверждения.

Тэги/темы: