Штенгелов владеет долей в ТРЦ «Зимняя вишня» опосредованно как физлицо, КДВ не имеет отношения к активу

26 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Кондитерский холдинг «КДВ Групп» не имеет отношения к сгоревшему в Кемерово торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на основного бенефициара «КДВ Групп» Дениса Штенгелова.

«КДВ» к нему не имеет никакого отношения. Я как физическое лицо являюсь совладельцем части торгового комплекса. Там было очень много собственников, помещения принадлежали разным организациям», — заявил Денис Штенгелов.

По его словам, помещения в ТРЦ принадлежат ему опосредованно — через АО «Кондитерус ком» и его дочернее ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК). «Оно (ККК — прим.ред.) — собственник площадей. А у него есть акционер — это компания „Кондитерус ком“. И вот мажоритарным акционером „Кондитерус кома“ я являюсь», — пояснил Денис Штенгелов.

Он подчеркнул, что в его представлении у ККК было в собственности менее половины общей площади «Зимней вишни», а у других, сторонних собственников — более половины.

Денис Штенгелов также заверил, что не участвовал в управлении ТРЦ, а выступал лишь в качестве инвестора.

«Несмотря на то, что я был собственником, я никаким боком не участвовал в управлении этим объектом. Я был инвестором, давал деньги, но не занимался ни строительством, ни эксплуатацией», — сказал он.

Материальный ущерб от пожара, по его словам, он пока не оценивал.

Что касается моральной ответственности, то бизнесмен заявил, что ощущает ее.

«То, что там произошло, даже в страшном сне я никогда в жизни не мог себе представить. Произошла страшная трагедия. Я соболезную всем, кто прямо или косвенно пострадал», — сказал Денис Штенгелов.

Он напомнил, что принял решение выплатить по 3 млн рублей семьям за каждого погибшего. А кроме того, пообещал содействовать реабилитации пострадавших, если она потребуется.

«Естественно, я воспринимаю это как личную трагедию. Но при этом хотел бы, чтобы были определены реальные виновные, чтобы Следственный комитет разобрался без эмоций и наказал виновных в этой немыслимой трагедии», — заявил он.

Денис Штенгелов также высказал мнение, что на месте ТРЦ «Зимняя вишня» больше никогда не должно быть ничего, связанного с торговлей и увеселениями.

«Я сделаю все зависящее от меня, чтобы сделать там, может быть парк. Не знаю, что это будет, но торговли там не будет — это точно», — подчеркнул он.

Бизнесмен добавил, что в настоящее время находится в Австралии, а на вопрос о планах приехать в Россию ответил так: «Недавно сюда приехал. Часть времени я живу там (в России — прим.ред.), часть времени здесь. Поэтому да, через какое-то время собирался».

Как сообщалось, в воскресенье в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, 64 человека числятся погибшими, из них на текущий момент опознано девять детей. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.

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