Томичи прошли отбор на музыкальный фестиваль Эмира Кустурицы

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: 27 марта 2018 // Фото: Gazprom-neft.ru

По итогам российского отборочного тура фестиваля русской музыки «Большой» четверо томичей будут представлять регион этим летом в Сербии, сообщают организаторы.

Из 111 претендентов в возрасте от 13 до 25 лет, представлявших Тюменскую, Омскую, Томскую, Оренбургскую области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, отборочная комиссия под председательством народного артиста России, известного пианиста Юрия Розума отобрала 25 молодых музыкантов, которые в середине июля отправятся в этнодеревню Дрвенград на финальный этап фестиваля. От Томска на фестиваль поедут Есфирь Алексеева, Марианна Григорян, Эвелина Рудер и Григорий Франк.

Фестиваль «Большой» учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году, и с самого основания проводится при поддержке «Газпром нефти» в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города».

Фестиваль для городов присутствия «Газпром нефти» является одним из самых значимых событий в культурной жизни. А для молодых участников фестиваля поездка в Сербию дает возможность обменяться опытом, пообщаться с мэтрами, а также развивать и совершенствовать музыкальные навыки.

Конкурс проводился по четырем специальностям: «Фортепьяно», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал». По оценке членов отборочной комиссии, программы претендентов на участие в фестивале с каждым годом становятся все сложнее и насыщеннее, растет и уровень исполнительского мастерства конкурсантов.

«Фестиваль, который каждый год проходит в Мечавнике – это большая яркая мозаика, составленная из маленьких звездочек, взращенных усилиями прекрасных педагогов, работающих в российских регионах. Эти звездочки загораются и в крупных городах, и в маленьких северных поселках. Но без поддержки, без выхода на большую и понимающую аудиторию они легко могут погаснуть, не став настоящими звездами. «Большой» - прекрасный инструмент поиска и поддержки юных талантов, которых – мы это видим по отборочным турам – в российских регионах становится все больше. Так что Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть» делают без преувеличения великое дело – это развитие культуры не на словах, а на деле, и это пример настоящей социальной ответственности бизнеса, живущего не сегодняшним днем, а глядящего в будущее», - отметил председатель российского жюри фестиваля, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени Шнитке, народный артист России Юрий Розум.

Музыкальный фестиваль русской музыки «Большой» под кураторством режиссера Эмира Кустурицы проводится в деревне Дрвенград (Сербия) с 2013 года. Другое название деревни — Мечавник. С момента основания «Газпром нефть» выступает генеральным партнером фестиваля. Основной идеей фестиваля является поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Сербии, а также молодых талантов из различных регионов России. Главные награды фестиваля - Золотая, Серебряная и Бронзовая матрешки. Председатель отборочного тура Фестиваля - народный артист России, академик РАЕН Юрий Розум.

Каждый год фестиваль «Большой» собирает на своей площадке не только молодых исполнителей, но и именитых музыкантов. Среди артистов, выступавших на фестивале в Дрвенграде, — знаменитые российские и сербские музыканты: Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Юрий Розум, Неманья Радулович, Алена Баева и другие музыканты.

«Родные города» — программа социальных инвестиций, которая объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах присутствия. Программа направлена на создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования, здравоохранения и сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера.

Тэги/темы: