Движение в районе вокзала Томск-II ограничили до завтрашнего утра

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Сегодня утром, 27 марта, с 8.00 было прекращено движение в районе вокзала Томск-II, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке ул.Погрузконтора - ул.Вокзальная – привокзальная площадь железнодорожной станции Томск-II. Временное изменение схемы движения транспорта связано с намерением ООО «Западно-Сибирская железная дорога» переместить паровоз с путей станции на привокзальную площадь.

Предполагается, что ограничение будет снято завтра утром, 28 марта, в 6.00.

Томичей просят выбирать для движения другие пути.

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