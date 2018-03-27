Менее 700 новобранцев из Томской области направятся на служить в этом году

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В воскресенье, 1 апреля, в России стартует призыв на срочную службу. Из Томской области в армию планируется отправить 660 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Задачи на весенний призыв, а также итоги осенней призывной кампании стали главной темой расширенного заседания областной призывной комиссии под руководством заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова и военного комиссара региона Юрия Жукова.

«Современная, мобильная, компактная и боеспособная Российская армия предъявляет повышенные требования к молодым людям, которым предстоит пройти военную службу, к уровню их образования, морально-психологическим качествам и состоянию здоровья», — сказал Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор выразил уверенность в качестве подготовки томской молодежи к военной службе и призывной кампании.

Как сообщил военный комиссар региона Юрий Жуков, для призыва в научные роты страны весной 2018-го уже отобраны девять кандидатов из Томской области.

«Наиболее престижной среди выпускников высших учебных заведений считается именно служба в научной роте, где для молодых людей открываются новые возможности реализации своего творческого и научного потенциала», — сказал Юрий Жуков.

Он также подчеркнул, что неотъемлемой частью подготовки к военной службе является обучение призывников по военно-учетным специальностям.

В Томской области такая подготовка организована на базе учебных организаций регионального отделения ДОСААФ России, где проходит обучение водителей категории С. В 2018 году в регионе впервые организована подготовка по специальности «стрелок-парашютист» для Воздушно-десантных войск.

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