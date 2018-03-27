В воскресенье Томск присоединится к акции в поддержку детей с аутизмом

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2018 // Фото: PIxabay.com

В воскресенье, 1 апреля, Томск присоединится к всемирной акции «Зажги синим», посвященной Всемирному Дню информирования о проблемах аутизма. В 13.00 на площади Ново-Соборной начнется благотворительный концерт, сообщает пресс-служба мэрии.

На сцене выступят артисты и творческие коллективы города. Откроет концерт хор особенных детей «Чудо-дети». А на площади развернется благотворительная мини-ярмарка. Волонтеры будут рассказывать о всемирной акции «Зажги синим» и раздавать прохожим синие ленточки.

Финалом акции станет запуск в небо сотен синих воздушных шаров как символ поддержки людей с аутизмом.

Подобные концерты пройдут в начале апреля по всему миру. В России к акции присоединятся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Кострома, Пенза, Новосибирск и Томск.

В 2005 году крупнейшей американской организацией «Autism Speaks» («Аутизм говорит»), основанной бабушкой и дедушкой ребенка с аутизмом, была придумана акция «Зажги синим». Акция призвана осветить проблему аутизма, повысить знания о нем, о важности ранней диагностики и вмешательства, привлечь внимание политиков и простых граждан к проблемам аутизма. 2 апреля главные достопримечательности разных стран окрашиваются в синий цвет - международный символ аутизма. Цвет акции - синий - выбран неслучайно. По статистике большинство аутистов - это мальчики, поэтому цвет был выбран по гендерному принципу. В прошлом году свои города подсветили синим 88 стран мира. Дата проведения акции выбрана не случайно. В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2 апреля всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

Тэги/темы: