Путин возложил цветы у торгового центра в Кемерово, где в результате пожара погибли десятки людей

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2018 // Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рано утром во вторник прибыл к торгово-развлекательному центру ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в результате пожара погибли более 60 человек, и возложил цветы в память о жертвах трагедии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Владимир Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Президент с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

Также Владимир Путин провел совещание, посвященного ликвидации последствий пожара, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? — Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Владимир Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

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