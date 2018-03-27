Сотни кемеровчане вышли на митинг у здания обладминистрации (ФОТО, ВИДЕО)

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: агентства «Интерфакс-Сибирь»

Жители Кемерова собрались у здания обладминистрации с призывами рассказать правду о пожаре в торговом центре, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к группе жителей Кемерова, которые пришли во вторник утром к зданию администрации региона в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», унесшим жизни 64 человек.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь», на площади Советов сначала собрались около 300 человек, но затем количество людей стало увеличиваться. Официальными данными о числе пришедших к зданию обладминистрации агентство пока не располагает.

Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали.

Горожане ведут себя мирно: призывают рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Они требуют опубликовать списки погибших и пострадавших, а также адресуют вопросы спасателям, почему не удалось спасти так много людей.

По данным Тайга.инфо собравшиеся на митинге потребовали отставки Тулеева.

Рано утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра «Зимняя вишня».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

Фото: агентства «Интерфакс-Сибирь»

Видео: Youtube.com

Тэги/темы: