Мэр Томска выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2018 // Фото: Vk.com/official_tomsk

Мэр Томска Иван Кляйн выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

«У наших соседей по региону случилась ужасная трагедия. Пожар в торговом центре унес жизни десятков людей. Среди погибших много детей. Несколько человек до сих пор числятся в списках пропавших без вести. От имени всех томичей я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами. Потеря близкого человека – это всегда огромная душевная рана, особенно когда речь идет о детях. Крепитесь. Мужества и душевных сил вам, чтобы пережить эту утрату», — передает словам Ивана Кляйна пресс-служба городской администрации.

Глава города также пожелал пострадавшим в пожаре скорейшего выздоровления, а их родным и близким терпения и сил.

«Мы все должны сплотиться, чтобы подобные ситуации не повторялись», - говорится в тексте сообщения.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

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