Под завалами «Зимней вишни» в Кемерове остаются шесть человек

Шесть человек остаются под завалами торгового центра в Кемерово, где накануне произошел пожар, всего погибли 64 человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.

«Мы продолжаем поисково-спасательную операцию, пропавшие без вести есть, мы их зафиксировали. Всего в результате этой чрезвычайной ситуации погибло 64 человека. Мы еще не подняли шесть человек», — сказал Владимир Пучков журналистам.

В Следственном комитете России подтвердили гибель 64 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства в понедельник.

Владимир Пучков также сообщил, что никто из участников поисково-спасательной операции в торгово-развлекательном центре в Кемерово не пострадал.

«Среди пожарных, спасателей, всех специалистов, которые работают в зоне чрезвычайной ситуации, пострадавших нет», — сказал он журналистам в понедельник в Кемерово.

«Мы неукоснительно выполняем все требования. Сейчас я дал команду, и мы осуществляем плановую замену боевой одежды, которая за эти сутки с небольшим уже поизносилась», — добавил министр.

По его словам, «особый контроль — это контроль состояния газо-, дымозащитной службы, индивидуальные изолирующие противогазы и, конечно, меры безопасности».

Однако, по словам министра, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово возобновился, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

«В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу», — сказал Владимир Пучков.

По его словам, работа по тушению продолжается.

Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что число погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, по последним данным, составляет 64 человека, поиски остальных людей продолжаются.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

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