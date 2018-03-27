Спикер Томской облдумы выразила соболезнования кузбассовцам

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская выразила соболезнования кузбассовцам в связи со страшной трагедией в Кемерове.

Как сообщается на сайте парламента, в телеграмме на имя председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Алексея Синицына, в частности, говорится:

— Томичей и кемеровчан связывает так много, что это горе – наше общее. Когда гибнут дети, слов не подобрать, только боль переполняет сердце каждого. В черном списке жертв есть и томские ребята. Тысячи жителей Томска в эти дни проводят акции памяти. Просим передать слова глубочайшего сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Скорбим и помним вместе с вами.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших. По последним данным под завалами находятся еще шесть человек.

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