Томичи могут помочь семьям пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ
Российский Красный Крест объявил сбор средств для семей пострадавших в пожаре в Кемерове, сообщается на сайте организации.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Кемеровское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре
Перечислить средства можно также на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе «ПОМОЧЬ» / «помочь пострадавшим при пожаре».
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших. По последним данным под завалами находятся еще шесть человек.