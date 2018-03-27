Томичи могут помочь семьям пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ

Российский Красный Крест объявил сбор средств для семей пострадавших в пожаре в Кемерове, сообщается на сайте организации.

Банковские реквизиты для перечисления средств:

Кемеровское региональное отделение

общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405 / 420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор.счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре

Перечислить средства можно также на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе «ПОМОЧЬ» / «помочь пострадавшим при пожаре».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших. По последним данным под завалами находятся еще шесть человек.

Тэги/темы: