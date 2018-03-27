Наталья Водянова призвала объявить национальный траур после трагедии в Кемерове

Супермодель Наталья Водянова создала петицию с требованием огласить настоящий, полный список погибших в Кемерово и объявить национальный траур в связи с трагедией.

«Я не могу наблюдать, как задвигается, затаптывается, заметается под ковер чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности - единица жизни», — отмечает Водянова в тексте обращения на сайте Change.org.

В петиции, адресованной Генпрокуратуре РФ, Владимиру Путину и Аману Тулееву, отмечается, что помощь должна начаться с публикации списка пропавших, погибших и пострадавших.

«Хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу, чтобы каждый из вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых - дети, не сигнализирует о национальной трагедии!», — говорится в сообщении.

На момент создания материала петицию поддержали более 60 тыс. человек. Оставить свою подпись под обращением можно здесь.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших. По последним данным под завалами находятся еще шесть человек.

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