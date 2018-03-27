Пожарные вывезли более тысячи кубометров строительного мусора из сгоревшей «Зимней вишни» (ФОТО)

27 марта 2018 / Томский Обзор

Всю ночь и утро продолжаются работы на месте пожара в торговом центре Кемерова, где несколько дней назад произошел пожар, унесший десятки жизней.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, для ведения аварийно-восстановительных работ определено 5 участков, на которых задействовано почти 300 человек и более 40 единиц техники, в том числе инженерная, которая позволяет поддерживать поврежденные конструкции.

Отмечается, что из-за высокой температуры пожара, здание было деформировано, повело несущие конструкции наружных стен. По словам замминистра МЧС России Владлена Аксёнова опасность для жизни спасателей, которые работают на месте пожара, сохраняется, но уже значительно снизилась.

Пожарные-спасатели проводят демонтаж конструкций в здании, зачищают этажи бывшего торгового центра от крупного и мелкого строительного мусора и тех конструкций, которые являлись нависающими и угрожающими жизни людей. Специалисты сообщают, что третий этаж зачищен полностью, второй и четвёртый на 90 процентов. С начала проведения работ уже вывезено более тысячи кубических метров «пожарного мусора».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших. По последним данным под завалами находятся еще шесть человек.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

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